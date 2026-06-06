昼食後、どうしても眠くなってしまう――その原因は睡眠不足だけではないかもしれない。消化と血流の関係から、眠気を和らげるための食べ方のヒントを整理する。東京農業大学で栄養について長年研究し、医師としても活動する田中越郎氏の新刊『医者が教える 栄養学的に正しい最高の食事術』からヒントを探る。（構成／ダイヤモンド社・林拓馬）食後に眠くなるのは、脳への血流が一時的に減るから食後の眠気は、意志の力でどうにか