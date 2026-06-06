塩分の摂りすぎが指摘されている日本人。スーパーで調味料や食品を買うときも、なるべく気をつけて選びたいものだ。ただ、せっかく選んだものが本当に「減塩」になっているか？ 正しく知っておく必要があるというのは、日々の食生活を整えるコツを多数収録した『疲れやすいオトナ女子を救う あなたの食習慣を変える100の提案』の著者で、管理栄養士の星穂奈美さん。減塩を気にする人が見るべき「食品表示」のポイントを教えてもら