さまざまな場所で利用でき、すぐに支払えるキャッシュレス決済サービス。本稿では、「PayPay」でお得に決済できるキャンペーン情報をピックアップして紹介する。還元されるポイントは、特記がない限りPayPayポイント。 超PayPay祭 「超PayPay祭」が6月19日に始まる。期間は7月31日まで。「PayPayスクラッチくじ」や「超PayPay祭 PayPayクーポン」、「PayPayクレジット紹介プログラム」が実施される。