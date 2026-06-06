さまざまな場所で利用でき、すぐに決済できるキャッシュレス決済サービス。本稿では、6月に「au PAY」でお得に決済できるキャンペーン情報をピックアップしてご紹介する。期間は6月1日～31日まで。 松屋で最大6万ポイント還元や利用額に応じたポイント付与 松屋フーズが展開する松弁ネット、松屋モバイルオーダー、松弁デリバリー、松屋ミニアプリにおいて、au PAYのネット