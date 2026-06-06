4月の消費者物価上昇率は「2.5％程度」だった可能性総務省が5月22日に発表した4月の全国消費者物価指数（CPI）では、総合指数の前年同月比は1.4％上昇、生鮮食品を除く総合も1.4％上昇にとどまった。実質賃金の算定に用いる「持家の帰属家賃を除く総合」も、前年同月比1.4％の上昇だった。しかし、ガソリン補助金などの政策効果がなければ、4月の消費者物価上昇率はもっと高かったはずだ。同省統計局の「2020年基準 消費者物