３月のイングランド戦（日本が１−０で勝利）で躍動した中村敬斗。左サイドからのドリブルとパスで好機を演出した活躍は記憶に新しいだろう。そうした印象が強いため、シャドーよりもウイングバックのほうが適任に映る。本人も「ウイングバックのほうが出ている回数が多いので」と話しており、実際、５月31日のアイスランド戦でのパフォーマンスについても「ゴールにならなかったですが、（左シャドーの）伊東（純也）選手との