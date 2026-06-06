国内のファンやジャーナリストに「信じてほしい」と言わんばかりに、持論を訴えたファン・ダイク(C)Getty Images己を過大評価しているわけではない。しかし、母国内で吹きすさぶ“逆風”に名手は複雑な心境を漏らしている。来る6月14日（現地時間）に、日本代表との北中米ワールドカップ（W杯）初戦を迎えるオランダ代表は、今大会で史上初の世界一を目論んでいる。現役時代に名将ヨハン・クライフを師事した御年63歳の智将ロ