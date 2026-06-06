ドジャース時代は貧打に苦しんだコンフォート(C)Getty Images一時は「不良債権」と揶揄された男が、再び自身の価値を証明している。昨オフにカブスとマイナー契約を締結したマイケル・コンフォートだ。【動画】めっちゃ打つ！コンフォートの圧巻ホームランシーン世界一軍団においては、真価は発揮されなかった。2024年12月にドジャースと1年1700万ドル（約26億6000円）の高額契約を締結したコンフォートだったが、昨季は開幕か