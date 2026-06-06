東京都在住の20代女性・Oさんは、10代の頃に一人旅を経験した。【動画で見る】女子高生が北海道一人旅で出会ったおじさんが、彼女を連れて行った場所は…行先は北海道。そこで出会ったおじさんが、彼女にとっての「忘れられない人」である。＜Oさんからのおたより＞高校二年生の夏休み、北海道で5泊6日の一人旅をしました。函館の金森赤レンガ倉庫付近で、小さなボートクルーズ体験があり、私はそれに参加してボートに乗ってみまし