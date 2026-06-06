台風6号の影響で記録的な大雨になった地域で、再び、大雨のおそれがあります。あらたな大雨災害に警戒してください。その原因になるのが本州の南にある梅雨前線と東シナ海の熱帯低気圧です。これらがあすにかけて九州付近に進み、熱帯低気圧は温帯低気圧に変わって前線に取り込まれそうです。ただ、熱帯由来の非常に暖かく湿った空気を持っていて、大雨を降らせるパワーがあります。前線の活動を活発にしそうです。さらに、この前