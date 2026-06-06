6月3日、事前合宿地のメキシコ・モンテレイで初練習する日本代表（写真：共同通信社）サッカーのW杯北中米大会が日本時間の6月12日、いよいよ開幕する。8大会連続8度目の出場となる日本代表は、攻撃のキーマンとなるMF久保建英や、プレミアリーグで活躍のMF鎌田大地ら26人が、2大会連続で指揮を執る森保一監督と初の頂点を目指す。その日本代表には、過去の大会を振り返ると興味深いジンクスが存在する。W杯そのものに関するジンク