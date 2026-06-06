春から初夏にかけて、固定資産税の納付書が届く家庭は多いでしょう。固定資産税に車検代や自動車税、保険料などが重なると、普段は何とか回っている家計でも一気に苦しく感じることがあります。特に固定資産税を一括で払った直後は、まとまった現金が減るため、「何か使える制度はないのか」と不安になる人もいるでしょう。 そこで本記事では、固定資産税の減免や納付相談の考え方、来年以降に同じ悩みをくり返さないための