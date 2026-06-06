名古屋名物「手羽先」の世界一を決めるイベント『手羽先サミット』が、名古屋の久屋大通公園で5日から始まりました。胡椒がきいた王道のものから、白トリュフが香る特製のチーズソースと絡める新感覚の手羽先など、会場には東京や沖縄など全国16の有名店が出店しています。手羽先を味わった人は「ジューシーですね。お肉が脂身と自分で作るとパサパサなので」「ここに来るだけで色々な味が食べられ