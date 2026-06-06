俳優の賀来賢人が５日放送のＴＢＳ系「Ａ―Ｓｔｕｄｉｏ＋」（金曜・後１１時）に出演した。俳優業だけにとどまらず、最近では本格的に映画プロデューサーとしても活躍中。番組ではＭＣを務めるＫｉｓ‐Ｍｙ‐Ｆｔ２」の藤ヶ谷太輔が賀来の親友の俳優・柄本時生にインタビューした際に聞いた「（賀来は）いつも急だと。物事を全部ニュースで知る。『動揺してます』と。でニュースを見たら製作会社を作ったとか、あとインタビュ