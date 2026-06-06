全米女子オープンが開幕した。【もっと読む】渋野日向子の凋落が止まらない…世界ランキング低迷で「全英以外のメジャー」は今大会が見納めか会場のリビエラCC（6699ヤード・パー71）で女子のトーナメントが行われるのは今回が初めて。タイガー・ウッズがホストを務める米男子ツアー「ジェネシス招待」の開催コースとして知られ、2028年「ロサンゼルス五輪」の会場にも決まっている。「リビエラ」といえば、日本のファンに強烈