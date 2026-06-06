突然ですが、「ABC兵器」が何の略か知っていますか？アルファベットから推測して…気になる正解は・・・？正解は・・・正解は、「原子・生物・化学兵器（Atomic/Nuclear ・Biological ・Chemical weapons）」でした！「ABC兵器」の正式名称は、原子・生物・化学兵器（Atomic/Nuclear ・Biological ・Chemical weapons）です。ABC兵器とは、通常兵器とは異なる特殊な大量破壊能力を持つ三種類の兵器の総称です。「A」は原子（核）兵