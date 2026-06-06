【九州酒場きんぼし】荻窪でみつけた、長浜直送鮮魚と九州料理が楽しめる活気ある居酒屋。荻窪駅南口にあるこちらのお店では、九州直送鮮魚の刺盛りや馬刺し、もつ鍋など、本場の九州グルメを気軽に楽しめるのが魅力!九州ならではの食材を使った料理が豊富に揃い、お酒好きにもたまらないラインナップ。今回は名物料理を中心に注文し、鮮度抜群な海鮮や逸品料理を堪能しながら、〆のもつ鍋までたっぷり楽しみ、九州グルメを満喫し