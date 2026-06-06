ウェイブダッシュが運営する地域応援サイト「生活ガイド.com」は5月28日、「全国住みたい街ランキング2026」を発表した。【画像】港区5位、世田谷区は7位…「全国住みたい街ランキング2026」TOP10TOP3は横浜市が1位、福岡市が2位、札幌市が3位で前回の2025年同様となった。東京都では港区が5位、世田谷区が7位に入った。昨年発表からの順位変動は、世田谷区がTOP5圏外にランクダウン（4位→7位）し、大阪市がランクアップ（6