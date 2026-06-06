マイナビウエディングが行った「結婚・結婚式の実態調査2025」によると、20代の結婚式をしない人は26.0％で、前年から5.6ポイント増加しています。とはいえ全体を見ると、結婚式実施率は前年同様の約6割に上り、まだまだ「結婚式」を実施する人の方が多いという結果になりました。【漫画】結婚式のご祝儀袋が空っぽ…友人の「真意」に背筋が凍る（全編を読む）結婚式は、多くの人にとって「幸せの舞台」となります。しかし、人が集