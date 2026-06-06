特別仕様車「URBANO（ウルバーノ）」は、指名買いが多い人気モデル2026年2月20日、トヨタはコンパクトカー「ヤリス」を一部改良し、3月2日に発売しました。そのなかでも、改良発表時にはホームページに掲載されていたものの、現在は姿を消している特別仕様車「URBANO（ウルバーノ）」の納期も気になるところ。果たして現在の納期はどうでしょうか。トヨタディーラーに問い合わせてみました。【画像ギャラリー】超カッコい