特集は岡山県倉敷市出身のボクサー、元・WBAフライ級チャンピオンのユーリ阿久井政悟選手です。おととし（2024年）、岡山のジムで初めての世界王座に。その後、ベルトを失いましたが返り咲きを目指し鍛錬を積んでいます。そして、きょう（6日）に控える次戦は階級を一つ上げたスーパーフライ級で挑むことになりました。変化を続ける阿久井選手が見据えるものは… 【画像を見る】ユーリ選手の独自ト