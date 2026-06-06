2026年のカメムシは、暖冬に加え、春先の降雨が多かった影響もあってか、例年以上に早い時期から姿が目立っていると、害虫駆除を手掛ける東洋産業の大野竜徳さんはいいます。 【閲覧注意】カメムシ画像一覧緑、茶色、極小…「あなたは見たことある？」 なぜ多い？ ──なぜ多いのでしょうか？（東洋産業大野竜徳さん）「いま私たちの目の前にいるのは、突然どこかで大量発生したというより厳しい冬を生き延びた“越冬サバイ