「安田記念・Ｇ１」（７日、東京）昨年の２着馬ガイアフォースは７枠１４番から頂点獲りを目指す。５日朝は角馬場から栗東坂路を軽く駆け上がって調整を進めた。小川助手は「ゆったり走らせてあげたいタイプなので、真ん中よりも外で良かった。もうベテランだから輸送も心配ないです」と全幅の信頼を寄せる。今年で４年連続での参戦。過去３回は４・４・２着と涙をのんでいるが、雪辱を果たす準備は整っている。