「安田記念・Ｇ１」（７日、東京）東京新聞杯→エプソムＣと重賞を連勝中のトロヴァトーレは５日朝、美浦坂路を４Ｆ５９秒０−１４秒１と軽快なキャンターで駆け上がった。大外の８枠１７番となったが、鹿戸師は「どこかで内に潜り込んでくれたらいいかな。ジョッキーもよく分かっているので。馬場も（内側が）荒れてくる時期だからね。自分のリズムで走れるし、他の馬の出方も見ていける」とむしろ歓迎の様子だった。