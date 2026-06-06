「安田記念・Ｇ１」（７日、東京）悲願のＧ１制覇を狙うレーベンスティールは最内の１枠１番。田中博師は「内に越したことはないと思っていました。壁ができた方が脚がたまりやすいので」と歓迎した。５日朝は美浦坂路からダートコースに入り軽く汗を流した。「そんなに大きく変わらないですね。順調です」と臨戦態勢は整っている。これまでＧ２・４勝を含む重賞５勝と実績は十分。初の東京マイルでビッグタイトルを奪取する