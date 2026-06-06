青の世界に浸るインスタレーション作品。中心には、水と光の効果で波紋が広がる＝そごう美術館国内外で活躍する陶芸家、葉山有樹（ゆうき）さん（６４）の展覧会「─虹の彼方（かなた）に─葉山有樹展」が６日、そごう美術館（横浜市西区）で始まる。巨大なインスタレーションの新作を含む約５０点を展示している。７月１７日まで。神奈川新聞社などの主催。葉山さんは佐賀県有田町出身。肥前磁器の伝統技術をベースに、細密な