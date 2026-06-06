まだまだ強くなれる。ＤｅＮＡは５日のソフトバンク戦（横浜）に８―３で大勝。５月１３日の中日戦（横浜）以来、実に２３日ぶりの２連勝で借金を４まで減らした。ほんの数日前まで豆鉄砲扱いされていたマシンガン打線は、いつの間にやら重機関銃どころか野戦砲へと化けつつある。前夜４日の楽天戦（横浜）で７点差をひっくり返した劇的勝利の余韻が濃密に漂う中、相川ベイ打線はこの日も好調を持続した。０―１の３回無死一