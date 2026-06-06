高市早苗首相をめぐる中傷動画問題が連日国会で追及されている。週刊文春は高市陣営が自民党総裁選や２月の衆院選で他候補を中傷する動画を作成したと報道。作成を担当した松井健氏と高市事務所の秘書とのやり取りの音声を文春オンラインが有料公開していた。有料会員になりたくないとしぶっていた高市氏だが、５日の参院予算委員会で音声を確認したと答弁。しかし「（秘書の声は）私と対話するときよりもかなり高い声で、は