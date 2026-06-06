サッカーの北中米Ｗ杯開幕（１１日）を前に、ＦＩＦＡ（国際サッカー連盟）ランキングで１位に返り咲いたアルゼンチンで、動揺の声が上がっている。連覇を目指すアルゼンチン代表は、５日発表のＦＩＦＡランキングで１位となった。これについて同国メディア「オレ」は「予期せぬ出来事」とし、「選手たちにとって喜ばしいことではない」と報道した。同メディアは「２０２５年９月に１位を明け渡して以来、再びトップの座に返