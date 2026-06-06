元銀行員でタレントの大川成美（３６）が?ステージデビュー?までの道のりを明かした。アクション女優、グラビアアイドルとしても活躍している大川は、ボディコンテスト「サマー・スタイル・アワード」のグラマラス部門（５月１７日、神奈川・横須賀市内）に初出場して４位入賞を遂げた。昨年末に大会デビューを決めてから週１、２回のペースでジムに通い始めた。「もとから動くのが大好きで、健康的で動けるきれいな体を作り