【モデルプレス＝2026/06/06】俳優の眞栄田郷敦と板垣李光人が、趣里が主演を務めるテレビ朝日系7月期木曜ドラマ『大空港〜GATE24〜』（毎週木曜よる9時）に出演することが決定した。【写真】眞栄田郷敦・高橋文哉・板垣李光人・桜田ひより、一斉に“匂わせ”投稿◆眞栄田郷敦＆板垣李光人、趣里主演「大空港〜GATE24〜」出演決定趣里演じる比類なき観察眼を持つ風変りな税関職員・森万智をはじめ、各省庁から寄せ集められた個性あ