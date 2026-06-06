【モデルプレス＝2026/06/06】女優の波瑠と麻生久美子が主演を務める日本テレビ系水曜ドラマ「月夜行路 ―答えは名作の中に―」（毎週水曜よる10時〜）より、柳俊太郎（※「柳」は正式には旧漢字）、ACEesの作間龍斗、渋川清彦がクランクアップを迎えた。【写真】STARTOアイドル＆元乃木坂46メンバー、人気漫画実写ビジュアル◆「月夜行路」柳俊太郎・作間龍斗・渋川清彦がクランクアップルナ（波瑠）、涼子（麻生久美子）に大阪府