【モデルプレス＝2026/06/06】フジテレビでは、6月13日に土曜プレミアム『ジャンオニ!!!』（21時〜23時10分）を放送する。Snow Manの阿部亮平がゴールデン初MCを務める。【写真】スノ阿部亮平MC番組、24人の豪華出演者◆阿部亮平、ゴールデン初MCに『ジャンオニ!!!』とは、プレイヤーが「グー」「チョキ」「パー」の3チームに分かれて対決する、三つ巴の「鬼ごっこ」ゲームバラエティー。2025年12月28日の初回放送から約半年たった