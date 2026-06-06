米雇用統計でドル高が強まるドル円も一時１６０．３５円付近に上昇＝ＮＹ為替概況 きょうのＮＹ為替市場、朝方発表の５月の米雇用統計を受けてドル高が強まり、ドル円も一時１６０．３５円付近まで上昇した。途中に突如売りが出て１５９．７５円まで急速に下げたものの、直ぐに１６０円台に戻す展開。介入かどうかは不明。 米雇用統計は非農業部門雇用者数（ＮＦＰ）が１７．２万人増と予想を大きく上回り、前回分も上