下半身が悲鳴渡米1年目ながらア・リーグの本塁打、打点の2部門でトップに立っていたホワイトソックスの村上宗隆（26）が、右太もも裏の肉離れで負傷者リスト入りしてしまった。4〜6週間の離脱が見込まれるという。【写真を見る】天皇陛下の御前で「ガムをかんで腕組み」“問題行動”が炎上した村上宗隆「メジャーを目指す日本人選手は、とかく筋肉をつけたがる。村上もしかりで、それがたたったのでは」と、全国紙デスクが語