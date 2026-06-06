趣里がテレビ朝日系連続ドラマ初主演、クセ強ヒロイン役に挑む『大空港〜GATE24〜』。7月にスタートする本作から、早くも続報が到着。人気・実力ともに若手俳優のトップを走る眞栄田郷敦と板垣李光人が「GATE24」のメンバーとして参戦することが決定した。『大空港〜GATE24〜』は、数々のヒット作を生み出してきたテレビ朝日の木曜ドラマにこの夏誕生する痛快空港エンターテインメントドラマ。密輸、偽造パスポート、人身売買、テ