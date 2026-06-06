波瑠と麻生久美子がW主演を務める日本テレビ系水曜ドラマ『月夜行路 ―答えは名作の中に―』に出演している胗俊太郎、作間龍斗（ACEes）、渋川清彦のクランクアップコメントが到着した。 参考：山粼賢人と胗俊太郎、俳優として今後目指す場所は？初共演から10年の“変化”を語り合う 本作は、秋吉理香子の小説『月夜行路』『月夜行路 Returns』（ともに講談社）を原作とする“痛快文学ロ}