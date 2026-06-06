7月期のテレビ朝日系木曜ドラマ枠で放送される趣里主演ドラマ『大空港～GATE24～』に、眞栄田郷敦と板垣李光人が出演することが決定した。 参考：趣里、約1年半ぶりのドラマ出演＆テレ朝連ドラ初主演『大空港～GATE24～』7月より放送 本作は、『ドクターX ～外科医・大門未知子～』や『緊急取調室』など、これまで数々のヒット作を生み出してきたテレビ朝日の看板ドラマ枠であ