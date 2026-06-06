【その他の画像・動画等を元記事で観る】 6月6日放送の日本テレビ『サクサクヒムヒム ☆推しの降る夜☆』（毎週土曜 23時30分～）では、“ストレートすぎる”アドバイスで注目を集めるカリスマ婚活アドバイザー・植草美幸の魅力に迫る。 佐久間大介も「婚活で『それじゃダメ』『ちゃんと考えなさいよ』っていう人」と植草を知っている様子。 日本では4,900万人以上の独身者がおり、“婚活戦国時代”ともい