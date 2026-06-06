【その他の画像・動画等を元記事で観る】 TBSで今年の4月からお昼のレギュラー番組として放送されている『今さらシロー！～テストに出ないが役に立つ～』。このたび、3ヵ月連続でゴールデン帯で放送されることが決定。その第1弾が6月10日20時54分から放送される（※一部地域を除く）。 ■仲良しコンビがゴールデンSPでも大暴走 この番組は、岡田准一＆秋山竜次（ロバート）の仲良