◇交流戦ソフトバンク3─8DeNA（2026年6月5日横浜）ソフトバンクは5日、DeNAに3―8で敗れた。連勝が7でストップしたが、攻撃面では明るい材料があった。ルーキーの高橋隆慶内野手（24）が9回にプロ初安打で初打点を挙げる豪快なアーチを描いた。ドラフト5位新人は5月31日のデビュー戦で3三振と悔しい結果に終わっていたが、再び巡ってきた機会で本領を発揮した。チームは交流戦2敗目（8勝）を喫したが、2位・西武も敗れて