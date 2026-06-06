中国メディアの中国新聞週刊によると、家電・自動車部品メーカーの三花智控の株価が史上最高値を付けた後、董事長（会長）、総裁（社長）、3人の役員の計5人が一斉に持ち株を減らした。だが董事長を除く4人の売却の理由が「子どもの教育費と生活費のため」だったことから物議を醸し、同社の株価は4営業日連続で下落し、下げ幅は18．13％に達した。この売却計画は1月23日に開示されていた。投資家からの再三の問い合わせを受け、同