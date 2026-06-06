俳優の眞栄田郷敦と板垣李光人が7月期のテレビ朝日ドラマ「大空港〜GATE24〜」（木曜後9・00）に出演する。空港を舞台に、税関職員をはじめ、各省庁から集められた新設チーム「GATE24」が日本の平和と安全を守るために奮闘する物語。主演の趣里は鋭い観察眼で真実を見抜く新任の税関職員・森万智を演じる。眞栄田は、「GATE24」のメンバーのひとり、超エリートの入国審査官・早見圭一郎役を演じる。法務省出身のキャリア官僚