俳優・趣里が主演を務める7月スタートのテレビ朝日系木曜ドラマ『大空港〜GATE24〜』（毎週木曜後9：00）の第1弾共演者が発表された。超エリート入国審査官役に眞栄田郷敦、現場たたき上げの税関職員役に板垣李光人が決定した。【写真】水谷豊と趣里が父娘初共演”を果たした映画の場面カット本作は、趣里演じる比類なき観察眼を持つ風変わりな税関職員・森万智をはじめ、各省庁から寄せ集められた個性あふれるメンバーが、