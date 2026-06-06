◇交流戦ソフトバンク3─8DeNA（2026年6月5日横浜）交流戦優勝へ突き進んでいるソフトバンクに激震だ。山本祐大捕手（27）が「左有鉤（ゆうこう）骨疲労骨折」のため6日に出場選手登録を抹消されることになった。山本祐は3日の中日戦で左手首の痛みを訴えて途中交代し、名古屋市内の病院で検査を受けていた。4日の同戦は欠場し、5日のDeNA戦の試合前練習でシートノックには参加し、ベンチ入りもしていたが、2試合連続で