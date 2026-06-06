9人組グループ・Snow Manの阿部亮平とお笑いコンビ・千鳥のノブがMCを務めるフジテレビ系土曜プレミアム『ジャンオニ!!!』が13日午後9時から放送される。プレイヤーが「グー」「チョキ」「パー」の3チームに分かれて対決する、三つ巴（どもえ）の「鬼ごっこ」ゲームバラエティー。阿部はGP（ゴールデン・プライム）帯バラエティー番組で初MCに挑戦する。【番組カット】気合が伝わる！円陣を組むあばれる君＆ACEesのメンバーら