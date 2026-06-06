◇交流戦ソフトバンク3─8DeNA（2026年6月5日横浜）ソフトバンクの前田悠が6日のDeNA戦に先発する。交流戦は初先発で「きれいで景色のいいスタジアムだな」とハマスタに感動していた。練習中には大阪桐蔭で1学年先輩の捕手・松尾と笑顔で話すシーンも。「対戦は楽しみですし、絶対に抑えたいです」と意気込み、バント練習後には「サインが出たら頑張って決めたい」と話した。プロ初打席にも注目だ。