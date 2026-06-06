◇交流戦日本ハム3―1ヤクルト（2026年6月5日神宮）日本ハム抑えの柳川が好救援で2勝目を手にした。1―1の延長10回1死満塁でマウンドへ。「次の回にいく予定で、急きょだった」と言いながら内山を遊ゴロ、古賀を空振り三振に斬って切り抜けた。「開き直っていた。でも緊張とかはなく、自分の球を投げられた」。同じく延長戦だった前日の広島戦では失点をしており「さすがに今日やられるわけにはいかない」と気迫の投球だ