今季初戦の香港クイーンエリザベス２世Ｃで２着だったマスカレードボール（牡４歳、美浦・手塚久）がキングジョージ?世＆クイーンエリザベスＳ・Ｇ１（７月２５日・英アスコット）に参戦することが５日、明らかになった。手塚久師が発表した。「月末に帰厩予定です。輸送に２日かかるので大変ですが、そこをクリアできれば。体調はアップしています」と説明。鞍上は引き続きルメールが務める。天皇賞・春２着のヴェルテンベル