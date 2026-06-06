俳優の波瑠と麻生久美子がW主演を務める、日本テレビ系水曜ドラマ『月夜行路―答えは名作の中に―』（毎週水曜後10：00）に出演する、5人組グループ・ACEesの作間龍斗、俳優・柳俊太郎＆渋川清彦らがクランクアップを迎え、10日放送の最終回を前に、思いを語った。【場面写真】涼子の学生時代の恋人・カズト（作間龍斗）原作は、人気ミステリー作家・秋吉理香子氏による同名小説『月夜行路』（講談社）。仕事に追われる夫と